Da sede industriale a boutique hotel: apre a Roma il Singer Palace

Un hotel che racconta una storia e aggiunge un tassello importante all’ospitalità romana d’alta gamma. Ha aperto i battenti in pieno centro, tra Via del Corso e Via Specchi, il Singer Palace Hotel Roma, nei locali che furono del Palazzo Singer, costruito nel 1930 dall’architetto Mario Loreti per ospitare la sede italiana delle famose omonime macchine da cucire.

Il Singer Palace accoglie gli ospiti con l'iconica scala “sospesa” - costituita da gradini e rampe autoportanti, realizzati in marmo Arabescato Corchia; la balaustra è realizzata in croma luminio, con fregi in noce e moderna galatite. La lobby, invece, è stata realizzata in pannelli di noce scuro e impreziosita da inserti in marmo e una scultura metallica tridimensionale di impronta futurista ispirata ad Amerigo Tot, artista ungherese che negli anni '50 ebbe il suo atelier a pochi passi dal Singer.



Camere e servizi

La trasformazione del Palazzo in Hotel è avvenuta nel 2018 con l'architetto Potito Michele Giorgio, grazie al desiderio della famiglia italiana Visocchi, che rappresenta ancora oggi la proprietà e gestione diretta. Oggi il palazzo è il nuovo boutique hotel Singer Palace Hotel Roma e dispone di 30 camere i cui arredi itnerni sono stati curati dalla designer Elisa Ferrari. La struttura dispone anche di family room o family suite comunicanti, oltre alla Terrace Suite e alla Singer Suite, con una vista sui palazzi storici del centro.



Anche il bar e il ristorante godono di una vista spettacolare grazie alle due terrazze panoramiche. L’hotel organizza per i suoi ospiti escursioni alla scoperta della Capitale, come ad esempio ‘Elettric golf car tour’, il modo più divertente e comodo per visitare il centro di Roma con una guida privata, oppure l'itinerario ‘I Tesori dell’arte’, per ammirare giardini segreti e antichi palazzi privati esclusivi.