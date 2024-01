Neil Jacob, Six Senses: “Duplicheremo i nostri resort”

“Nei prossimi tre anni duplicheremo il numero dei nostri resort in Italia. Dopo aver aperto di recente a Roma, guardiamo anche alla montagna, a Venezia e alla Sardegna, e nel 2026 inaugureremo l’Antognolla in Umbria, che diventerà la ‘nuova’ Toscana, una location decisamente affine a Six Senses, più intima e naturale”.

Così Neil Jacobs (nella foto), ceo di Six Senses Hotels Resorts & Spa, racconta il futuro del brand, che guarda con molta attenzione all’Italia.Nel 2024, intanto, sono attesi gli opening di strutture ai Caraibi e a Kyoto, in maggio, poi a Londra e nel Sud del Marocco.



La visione sul futuro dell’ospitalità di lusso di Jacobs riconferma l’importanza di rallentare, prendersi del tempo per la cura di sé stessi, inquadrare la centralità del benessere come stile di vita, promosso dall’innovativo programma Longevity Vita.



“Il 70% delle malattie sono causati dal cattivo stile di vita – sottolinea -, per questo è necessario cambiare le proprie abitudini e per questo nei nostri resort l’offerta wellness è centrale”.



Al centro dell’offerta, quindi, sostenibilità e benessere insieme agli alti standard del servizio.



Elisabetta Canoro