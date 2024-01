Gran Meliá: nuovo resort a Nha Trang in Vietnam

Gran Meliá ha inaugurato il suo ultimo resort nel Sud-Est asiatico a Nha Trang, località balneare del Vietnam. Situato nella sua baia privata, il Gran Meliá Nha Trang è un resort di lusso con 94 ville contemporanee in uno stile elegante e minimalista.

Tra le proposte dell'hotel vietnamita spicca in particolare la Grand Ocean Villa, che si estende su 686 metri quadrati, con quattro camere da letto e vista sul mare.



Nell’offerta sono compresi anche 5 ristoranti, un lobby bar e un bar sulla piscina a qui si aggiunge anche una spa con quattro sale per i trattamenti.



Altri servizi chiave includono una infinity pool e uno studio di pilates, yoga e palestra con vista sul mare. I giovani visitatori possono invece contare sul club per bambini Wanderlust, esperienze di mini-chef, serate di cinema e un'area piscina separata per bambini.