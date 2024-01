Banyan Tree, nuovo marchio di gruppo e 19 hotel in pipeline per il 2024

Cambia nome e marchio Banyan Tree, dopo 30 anni di attività, un cambiamento che vuole riflettere l’evoluzione del gruppo, diventato ormai un player multibrand con il nome di Banyan Group.

Il Gruppo Banyan gestisce attualmente 12 marchi, 75 hotel e resort, oltre 60 spa e gallerie e 14 brandend residence in 22 paesi.



Il 2024 sarà particolarmente intenso per il Gruppo, che prevede di aprire 19 nuove proprietà e residence in Cambogia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Messico, come si legge su Travel Daily News.



Nel dettaglio, con il marchio Banyan Tree apriranno il Banyan Tree Higashiyama Kyoto in Giappone, un Banyan Tree e un Angsana a Shishan in Cina, e un Banyan Tree e un Garrya in un secondo complesso, sempre in Cina, presso il Lago Yangcheng. Ancora a marchio Banyan Tree sarà il Banyan Tree Veya Valle de Guadalupe in Messico.



Ulteriori aperture a marchio Angsana saranno in Cambogia, con l’Angsana Siem Reap, in Vietnam con Angsana Quan Lan nella baia di Halong e in Cina nello Yunnan con l’Angsana Tengchong.

Ancora in Vietnam saranno aperte nuove strutture a marchio Garrya con Mu Chang Chai, e inoltre in Corea del Sud con i brand Cassia e Homm Sokcho.