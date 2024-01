Apre a Singapore il nuovo Conrad Singapore Orchard

Hilton ha annunciato oggi l’apertura di Conrad Singapore Orchard, la seconda proprietà Conrad Hotels & Resorts nella città-stato.

Progettato originariamente dal leggendario architetto John Portman e rinnovato da creativi e artisti locali, il design distintivo del Conrad Singapore Orchard abbraccia l'ambiente della città giardino di Singapore, legando arte e natura in 12 piani a cascata di camere contemporanee, spazi per riunioni, ristoranti e bar. Al centro della meraviglia architettonica di Portman, l'atrio si erge come un'audace eredità del suo lavoro. Sculture di fama mondiale, come la Fontana dell'Armonia di Stephanie Scuris e la Singapore Shower di Michio Ihara, aggiungono un tocco senza tempo all'ambiente.



Le 445 camere del Conrad Singapore Orchard fondono un raffinato stile residenziale con un design di ispirazione botanica. Le 46 suite dell'hotel dispongono ciascuna di un ampio salone e di una terrazza, mentre emerge la Suite Conrad: con una superficie di 210 metri quadrati, dispone di una camera da letto principale con servizi di lusso, completa di cabina armadio, un ampio soggiorno e zona intrattenimento, un angolo cottura e una sala da pranzo per otto persone. Si collega inoltre a due camere separate, ciascuna con ingresso individuale.



L'hotel vanta tre spazi tranquilli per il relax e la contemplazione: una piscina all'aperto, un centro fitness ben attrezzato e un'Executive Lounge con balconi. Quattordici sedi per eventi, tra cui la grande ballroom Royal Pavilion di 583 metri quadrati, offrono varietà e versatilità per riunioni, celebrazioni e matrimoni.



"L'introduzione del Conrad Singapore Orchard come nostro secondo hotel Conrad in città amplia le scelte sia per i visitatori che per la gente del posto. In mezzo a questo, possono assaporare il nostro approccio personalizzato all'ospitalità artistica e autentica" dice Dino Michael, vicepresidente senior e responsabile globale di Hilton Luxury Brands.



Le esperienze al Conrad Singapore Orchard includono l'Edible Garden Walk, un viaggio coinvolgente dall'hotel al primo e unico sito patrimonio mondiale dell'UNESCO del paese, i Giardini Botanici di Singapore.



Il sonno e il food

Un esclusivo rituale dal sonno alla veglia trasforma la preparazione della notte in un'esperienza che include un tè rilassante prima del sonno preparato con prodotti botanici locali, un bagno sonoro guidato in camera per rilassare la mente e il corpo e un ampio menù di cuscini che offre un comfort su misura per sonni sereni.

I 10 ristoranti e bar del Conrad Singapore Orchard sono collegati da un focus sull'autenticità. Fra questi, Basilico con un'anima italiana, che serve cucina italiana fresca e stagionale completata da un moderno vermuth e cocktail bar e il Summer Palace, stellato Michelin, per l'arte della cucina cantonese. Inoltre, Manhattan, sede della prima rickhouse al mondo, trasporta gli ospiti nell'età d'oro dei cocktail e del buon bere di New York, mentre Tea Lounge propone tè pomeridiani che mettono in risalto i prodotti regionali e Dolcetto offre un'esperienza culinaria italiana informale dal giorno alla sera, dai pasticcini artigianali alle pizzette, dal caffè ai cocktail.