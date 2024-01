“Nell’era post Covid ci siamo concentrati sulle attività speciali, quelle che definiamo le ‘esperienze fuori dal comune’, sui programmi di cura di sé stessi, sul benessere olistico, con un focus sul wellness a tutto tondo”.

Così Shannon Knapp (nella foto) e Chris Walker, rispettivamente ceo e senior vice president & chief commercial officer di The Leading Hotels of the World raccontano le novità del network per il nuovo anno. Un esempio di questa nuova tendenza è Aleenta Retreat Chiang Mai, nel Nord della Thailandia, di recente apertura, terza struttura con il marchio Aleenta di AKARYN Hotel Group, entrata in The Leading proprio in forza della sua caratterizzante offerta benessere.



Tra i nuovi affiliati in apertura nel 2024 si segnalano The Bardo Savannah, in Georgia; Siwa Cliffs a Lombok, in Indonesia; Espacio The Hakone Geihinkan Rin-Po-Ki-Ryu, a Hakone, in Giappone; Alexander, a Mexico City e Quinta do Paral, Vidigueira, Portogallo.



Nel settembre 2023, intanto, LHW aveva presentato la nuova app, con la funzione al contempo di sito di prenotazione di viaggio e servizio concierge in hotel attivo 24 ore su 24.



Inoltre è stata annunciata la collezione Sustainability Leaders Collection e la partnership con il marchio di moda Camilla per il lancio della Collezione Italia 2023.



A proposito di Italia, nella Penisola l’ultimo hotel ad entrare a far parte di The Leading Hotels of the World è stato il Grand Hotel Alassio Beach & Spa Resort, ma nel 2023 sono diventati membri anche nuovi alberghi italiani, come Casa Baglioni a Milano, il Falkensteiner Hotel Kronplatz di Riscone e il Relais Santa Croce by Baglioni Hotels di Firenze, mentre nel 2024 è atteso l’opening di Masseria Donna Menga, a Nardò (Lecce). E. C.