Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr pronto al debutto

Sono aperte le prenotazioni per il nuovo Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr, in apertura a maggio, attesissima struttura in Marocco che è rientrata anche nella lista delle 30 aperture più interessanti del 2024 di Forbes.

Ex residenza estiva del Sultano, Kasr Al Bahr – ‘Palazzo vicino al mare’ - comprende sei edifici storici e cinque nuovi ed è circondato da cinque ettari di giardini. Una vera oasi fronte oceano a pochi minuti dalla kasbah, dalla medina e dagli altri luoghi di interesse nel cuore della città.



“L'apertura a Rabat va a unirsi agli altri resort del gruppo in Marocco, a Casablanca e Marrakech, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere appieno la destinazione con Four Seasons - spiega Adrian Messerli, presidente hotel operations EMEA -. Lo storico edificio, restaurato e valorizzato in collaborazione con Atlantic Coast Hospitality, preannuncia di inaugurare una nuova era di lusso e glamour nella capitale del Marocco grazie al servizio che caratterizza l’esperienza Four Seasons in tutto il mondo”.



La struttura conta 200 camere e suite, molte con balconi o terrazze affacciati sull’oceano o sui giardini circostanti. Punta di diamante, Sultan’s Riad, sontuoso edificio del XVIII secolo di quasi 1.000 metri quadrati con piscina privata a sfioro che, nelle sue tre camere, può ospitare fino a sei adulti e tre bambini.



L’hotel mette a disposizione inoltre 6 fra ristoranti e bar e spazi per eventi che si estendono fino a 2.700 metri quadrati, inclusa l’ampia Royal Ballroom da 1.000 posti.