“La procedura telematica di assegnazione del Cin non è ancora entrata in esercizio”. È quanto comunica in una nota il Ministero del Turismo in merito a quanto previsto dalla misura del Decreto Anticipi varata lo scorso dicembre, che dispone per gli affitti brevi l’assegnazione da parte del Mitur di un Codice Identificativo Nazionale.

Il Ministero ha precisato di stare “operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa”.



Le procedure di assegnazione saranno comunicate con un Avviso che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del dicastero.



Gli obblighi e le sanzioni in materia di Cin saranno applicate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.



Procedure attualmente in vigore

In attesa della finalizzazione dell’iter, fa sapere ancora il Mitur, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza.