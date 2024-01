Sircle Collection, da oggi il debutto milanese: apre il Max Brown Missori

Apre oggi le sue porte agli ospiti a Milano il Max Brown Missori, la struttura che rappresenta l’esordio italiano del gruppo di hospitality olandese Sircle Collection. Il nuovo hotel, con 64 camere, si trova nel cuore del capoluogo lombardo a Missori, di fronte al celebre Garage delle Nazioni.

Il progetto di restyling dell’hotel Ascot, chiuso da un anno e mezzo, ha seguito la linea delle altre strutture Max Brown, il cui obiettivo è mantenere l’autenticità del luogo e garantire un’atmosfera rilassata, accogliente e divertente. “Le camere - spiega Andrea Piantanida, cluster general manager - hanno un mix di colori caldi, un mood vintage e un design raffinato, vivace e di ispirazione anni ’70”.



Milano rappresenta la quinta tappa di uno sviluppo i cui step precedenti sono stati Amsterdam, Berlino, Düsseldorf e Vienna. “Non ci piace parlare di stelle - precisa il Piantanida -, è un hotel semplice ma confortevole, sulla scia del nostro slogan ‘basic at its best’. In ogni caso è allineato al segmento dei 4 stelle”.



Foto: ©Steve Herud