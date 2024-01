Mandarin Oriental annuncia una new entry: il Mandarin Oriental Geller a Budapest

Aprirà le porte nel 2027 il Mandarin Oriental Geller a Budapest, nuovo indirizzo del gruppo alberghiero, che ha scelto la capitale ungherese per il suo prossimo investimento.

Vera e propria istituzione cittadina l'edificio fu inaugurato nel 1918 per ospitare uno dei grandi hotel più emblematici della capitale ungherese, situato nel quartiere di Buda.



La ristrutturazione completa del Gellért Hotel si inserisce nella serie di numerosi altri progetti di recupero di strutture storiche portati avanti con successo da Mandarin Oriental.



Il design senza tempo delle 143 camere e suite, dei servizi benessere e degli spazi pubblici sarà affidato allo studio di interior design Alexander Waterworth, con sede a Londra. Nella tradizione wellness di Budapest, il Mandarin avrà una spa con sette spazi esperienziali con un'ampia scelta di trattamenti dedicati al benessere e alla bellezza. Lo stabilimento offrirà, tra le altre cose, esperienze termali esclusive, combinando i trattamenti orientali del Gruppo con trattamenti e rituali di bellezza dell'Europa orientale, in omaggio alla storica cultura dei bagni e delle spa in Ungheria.



Il Mandarin Oriental Gellert, Budapest ospiterà anche uno studio di fitness e movimento, nonché una piscina coperta all'ultimo piano, riparata sotto un tetto in vetro retrattile e accompagnata da una sauna, un bagno di acqua fredda e una piscina all'aperto con zona relax. Adiacente allo Studio, un bar sul tetto rivelerà la sua vista panoramica sul Danubio.



Un'ampia area del piano terra e del primo piano è infine destinata ad ospitare un concept restaurant indoor-outdoor, dove ancora una volta la vista sulla città e sul Danubio sarà protagonista.