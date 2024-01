Six Senses debutta in Austria con un hotel ultra-luxury a Kitzbühel

Six Senses continua la sua espansione europea approdando in Austria con il suo nuovo rifugio alpino ultra-luxury, il Six Senses Kitzbühel Alps. La struttura del brand IHG Hotels & Resorts sorgerà a Kitzbühel, in una posizione privilegiata con vista sulle vette più alte della Alpi austriache, all’interno di un parco nazionale nella più grande riserva protetta della catena montuosa.

Secondo quanto riportato da TopHotelNews la struttura sarà inaugurata a fine 2025 e sarà aperta tutto l’anno, con accesso diretto alle piste della stazione sciistica.



Camere e servizi

Avrà 77 camere e una selezione e una selezione di residenze private, tra cui 30 appartamenti e 10 ville, oltre a una Six Senses Spa con trattamenti wellness all’avanguardia. Traendo ispirazione dai classici chalet austriaci, gli interni saranno progettati dall’interior designer Martin Brudnizki, che integrerà la luce naturale di Kitzbühel a materiali di provenienza locale, come la pietra e il legno.



L'architettura renderà omaggio alle case dal tetto stretto e appuntito del centro storico di Kitzbühel.



Obiettivo sostenibilità

Come per tutte le location Six Senses, la sostenibilità sarà parte integrante del resort alpino con l’obiettivo di costruire una comunità autosufficiente entro il 2030, alimentata interamente da energia solare, elettricità verde ed energia geotermica.



La new entry italiana

Nella pipeline europea del brand c’è anche l’Italia, con il Six Senses Antognolla di 68 camere a Perugia, la cui apertura è prevista per il secondo trimestre del 2026.



Il Six Senses di Londra, 110 camere, aprirà invece nel secondo trimestre del 2024. Più avanti, il Six Senses Loire Valley da 50 camere arriverà in Francia nel primo trimestre del 2025.