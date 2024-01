Jumeirah Group: obiettivo raddoppio del portfolio entro il 2030

Jumeirah Group guarda al futuro con dei progetti ambiziosi. Entro il 2030, infatti, la volontà del brand è quella di raddoppiare il portfolio rafforzandosi negli Emirati Arabi ed espandendosi in mercati strategici a livello globale.

Tra questi figura anche l'Europa, sia con un consolidamento delle strutture di Londra, Capri, Maiorca e Ginevra, sia acquisendo ulteriori proprietà di lusso in altre grandi città e poi negli Stati Uniti. In ultimo, il Gruppo mostra interesse verso aree ad alto potenziale come l'Asia-Pacifico, la Cina, Bali e le Maldive.





Infine, come riporta breakingtravelnews.com, nel corso dei prossimi mesi dovrebbero essere inaugurati i nuovi Jumeirah Marsa Al Arab a Dubai e Jumeirah The Red Sea in Arabia Saudita, così come dovrebbe riaprire Le Richemond di Ginevra che è attualmente chiuso per una totale ristrutturazione. G. G.