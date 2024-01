Federalberghi Campania rielegge alla guida Costanzo Iaccarino

Sono state rinnovate le cariche in Federalberghi Campania, che ha eletto il direttivo che reggerà l’associazione per il quinquennio 2024-2028.

Costanzo Iaccarino è stato confermato presidente dell’associazione degli albergatori campani. Ad affiancarlo nel direttivo saranno i vicepresidenti Ermando Mennella e Salvatore Naldi, il tesoriere Sergio Gargiulo, i revisori effettivi Andrea Di Meglio, Raffaele Esposito e Gennaro Martusciello col revisore supplente Corrado Sorbo, i probiviri Rosario Africano, Guido D’Auria e Francesca Pagliari.



“Sono grato per la fiducia rinnovatami – dice Costanzo Iaccarino - e orgoglioso di rappresentare un’associazione sempre più compatta e coesa, presupposto ineliminabile per dare voce a una categoria che contribuisce sensibilmente allo sviluppo dell’economia regionale, a vincere le sfide che il mercato del turismo impone, a valorizzare ulteriormente quella cultura dell’ospitalità che ha fatto della Campania una delle mete più apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo”.



Del consiglio, inoltre, fanno parte Costanzo Iaccarino, Ermando Mennella, Salvatore Naldi per Federalberghi Napoli, Sergio Gargiulo, Gerardo Stabile per Federalberghi Avellino, Roberto Laringe per Federalberghi Campi Flegrei, Lorenzo Coppola per Federalberghi Capri, Adelaide Palomba per Federalberghi Costa del Vesuvio, Luca d’Ambra per Federalberghi Ischia, Pietro Monti per Federalberghi Penisola Sorrentina, Rosa Matrone per Federalberghi Pompei, Antonio Ilardi per Federalberghi Salerno. Inoltre è stata attribuito il titolo di presidente onorario a Pasquale Gentile, attuale consigliere di Federalberghi Napoli, che aveva già ricoperto la carica di vicepresidente nella scorsa consiliatura.