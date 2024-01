Caraibi di lusso, ecco le nuove aperture alberghiere del 2024

I Caraibi sostengono la crescita del turismo d’alta gamma con un ampio ventaglio di nuovi resort pronti a diventare operativi nel 2024.

Sarà aperto a marzo il Sandals Saint Vincent e The Grenadines Resort per soli adulti, con 301 camere, suite e ville, tra cui alcune a due piani, direttamente sull’acqua. La proprietà di 50 acri includerà anche 16 opzioni di ristoro.



Hilton investe, invece, sulla Repubblica Dominicana inaugurando lì lo Zemi Miches All-Inclusive Resort, il primo all inclusive del portafoglio Curio Collection by Hilton. Tra le sue cifre 503 camere e bungalow, 15mila mq di spazi per riunioni ed eventi, nove opzioni di ristorazione e poi ancora un parco acquatico, un centro benessere e una discoteca.



Sempre il gruppo Hilton inaugurerà a Bermuda il Bermudiana Beach Resort, Tapestry Collection by Hilton. La struttura, che debutterà il prossimo luglio, disporrà di 111 camere, bar e ristorante sulle scogliere con vista sul mare, una piscina con vista sull’oceano, una spiaggia privata accessibile tramite ascensore, un centro benessere e una terrazza per lo yoga.



Ritornando in Repubblica Dominicana aprirà in primavera il St. Regis Cap Cana, che disporrà di 200 camere e residenze di lusso, spiaggia privata e accesso al vicino Punta Espada Golf Club progettato da Jack Nicklaus. Il resort, spiega TravelPulse, offrirà anche un servizio di portineria 24 ore su 24, 7 piscine, una St. Regis spa, un club per bambini e un centro fitness e benessere.



Grenada, Antigua e Grand Cayman

Benessere al centro anche del Six Senses La Sagesse di Grenada. Situato lungo la spiaggia omonima, il resort disporrà di 71 suite e ville e fornirà agli ospiti pietanze preparate con il pescato locale e prodotti a km zero. Gli ospiti possono riconnettersi con la natura attraverso varie opportunità di escursioni, passeggiando per la proprietà del resort o visitando l’Earth Lab.



Ad Antigua sarà operativo a partire dalla prossima primavera il Royalton CHIC Antigua, un resort all-inclusive per soli adulti nella baia di Dickenson, con 235 camere e suite, cinque bar, sette ristoranti, la Royal Spa, quattro piscine e programmi giornalieri di animazione. Infine a Grand Cayman aprirà a giugno l’Hotel Indigo Grand Cayman, del gruppo IHG, vicino alla spiaggia di Seven Mile: una struttura di lusso e pet-friendly, con una grande piscina con vista sull’oceano e camere accessibili.