È previsto per oggi il via libera definitivo alla Legge di Bilancio. Con il varo della manovra da parte della Camera scatterà anche l’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi.

La misura - rivista rispetto alla scrittura iniziale e scorporata dalla regolamentazione del settore, varata con il Dl Anticipi – prevede il passaggio dell’aliquota per la cedolare secca dal 21% al 26% per i proprietari che destineranno alle locazioni brevi più di un immobile.



Cosa cambia

In questo caso, quindi, dovrà essere corrisposta l'aliquota al 26% per entrambi gli alloggi.



Resterà invece al 21% per chi affitterà un solo immobile.



Chi, invece, affitterà tre proprietà dovrà versare l’aliquota del 26% per tutti e tre gli immobili.