Hard Rock International: ad Atene il primo resort-casinò d'Europa

Hard Rock International sceglie Atene per aprire il suo primo resort-casinò in Europa. Un investimento da 1,6 miliardi di dollari per realizzare l'Hard Rock Hotel & Casino Athens che verrà inaugurato nel 2027.

Costruito dove fino al 2001 sorgeva l'Hellinikon International Airport, il resort conterà 1.100 camere e si arricchirà con spazi fitness, una spa, 15 tra bar e ristoranti, negozi, aree meeting e un Hard Rock Live theater da 3mila posti.



Come riporta travelweekly.com, trattandosi di un casinò ci saranno ben 180 tavoli da gioco e 1.500 slot machine. Questa nuova proprietà si andrà così ad aggiungere a quelle già presenti in modalità 'no casinò' in Spagna, Irlanda, Ungheria e Svizzera.