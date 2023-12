Its Academy, si cambia: cosa prevede il decreto del Ministero dell’Istruzione

È stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito in merito alle modifiche al sistema degli Its Academy. Individua, in relazione ai percorsi formativi: le aree tecnologiche di riferimento; le figure professionali nazionali; gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola; i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Di seguiti i principali elementi del provvedimento.



Le aree tecnologiche individuate dal decreto sono dieci: Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; Energia; Mobilità sostenibile e logistica; Chimica e nuove tecnologie della vita; Sistema agroalimentare; Sistema casa; Meccatronica; Sistema moda; Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Tecnologia dell’informazione, della comunicazione e dei dati... (continua a leggere su HotelMag)