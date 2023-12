Kerzner International: ecco tutte le aperture in programma

Kerzner International guarda al futuro. Una corsa senza alcuna battuta d’arresto con una sequela di nuove aperture già in pipeline.

In attesa dell’inaugurazione del One&Only One Za'abeel a Dubai prevista per gennaio 2024 e del SIRO One Za'abeel a febbraio, si pensa già ai mesi che verranno.

“In primavera arriverà One&Only Kéa Island in Grecia, mentre il secondo SIRO dovrebbe accogliere i primi ospiti alla fine del prossimo anno in Montenegro”, racconta Davina Seeboo-Galuppi, regional director sales&marketing Southern Europe. Nel 2025, invece, ci sarà il lancio del primo resort del gruppo negli Stati Uniti e si tratterà del One&Only Moonlight Basin in Big Sky in Montana.



In aggiunta alle novità, si rinnovano le proprietà esistenti come il One&Only Le Saint Géran in Mauritius. “Infine, durante la primavera 2024, introdurremo Manko al One&Only Aesthesis di Atene”, conclude Seeboo-Galuppi.