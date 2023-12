di Gaia Guarino

Kerzner International punta al mercato italiano. Il gruppo alberghiero intende rafforzare il posizionamento del marchio nella Penisola grazie all’aiuto del trade.

“Il supporto dei t.o. e delle adv non ha prezzo - dichiara Davina Seeboo-Galuppi, regional director sales&marketing Southern Europe -. Si dimostra fondamentale sia per le strutture già esistenti e conosciute come One&Only Reethi Rah alle Maldive o Atlantis The Palm a Dubai, sia per il lancio di nuovi resort come One&Only Aesthesis ad Atene o SIRO One Za’Abeel a Dubai”.



Gli asset su cui il brand punta per conquistare il mercato italiano sono diversi e una struttura di punta è sicuramente il nuovo One&Only Aesthesis in Grecia. “È una proprietà unica nel suo genere. Crediamo che possa essere di grande appeal per i clienti italiani che, soprattutto in estate, rappresentano uno dei mercati principali per la Grecia”.



One&Only Aesthesis ricorda le atmosfere di un’isola privata, con il vantaggio di essere distante solo 30 minuti dal centro storico di Atene. Inoltre, le diverse soluzioni abitative ridefiniscono il concetto di ‘fresco living’ con ampi spazi aperti in cui godere di tranquillità e privacy. “Altro pilastro per sedurre i viaggiatori italiani è la cucina” continua Seeboo-Galuppi.

Infine, terzo pilastro è il benessere. La partnership con Guerlain ha dato vita a una Spa unica. “Un tempio del benessere. Con 10 stanze per i trattamenti, la sauna e l’hammam, le piscine, e lo studio di pedicure e manicure, gli ospiti potranno approfittare di un eccezionale rituale di bellezza”.