Choice Hotels e Wyndham, è duello: il parere dell’esperto

Battaglia aperta tra Choice Hotels e Wyndham. Quando sembrava che si stesse per aprire una finestra di dialogo è arrivata l’offerta ostile di Choice. La mossa non è piaciuta al gruppo Wyndham e ora, secondo quanto riferito da Robert Cole, analista ricercatore senior di Phocuswright a Travel Wekly, la situazione potrebbe andare in escalation, poiché “entrambe le parti vogliono prevalere” nella trattativa.

“Penso che Wyndham stia pensando di poter combattere con successo”, ha spiegato Cole, “mentre Choice sta lavorando per conquistare i cuori e le menti degli affiliati, della comunità degli investitori e di tutti gli altri. Penso che alla fine sarà una situazione combattuta e diventerà fondamentalmente una decisione dei creditori, perché ci sono domande sull’ammontare dei debiti in ballo”.



Da ottobre, l’offerta di Choice - che scadrà l’8 marzo prossimo - per Wyndham è rimasta invariata, comprendendo 49,50 dollari in contanti e 0,324 azioni ordinarie Choice per azione Wyndham.



"Wyndham pensa che l’offerta non sia sufficiente. Ma Choice sta dicendo che è superiore al prezzo attuale delle loro azioni, il che è giusto e quindi si sta verificando un tira e molla”, ha continuato Cole.



Ma l’incognita principale, sostiene Cole, è legata all’approvazione da parte del Governo Usa. “Potrebbe richiedere un’eternità”, ha spiegato Cole. “La domanda è se la Federal Trade Commission dirà davvero ‘Ehi, ragazzi siete troppo grandi nel settore dell’ospitalità’. Ma allo stesso tempo, se si guardano le cose su scala globale, Choice e Wyndham non sono i maggiori player in termini di numero di stanze”.