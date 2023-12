di Gaia Guarino

Kerzner International si prepara al lancio del nuovo brand SIRO. L’apertura di SIRO One Za’abeel di Dubai è infatti prevista per il 1° febbraio 2024 e il countdown per l'inaugurazione di questo concentrato di lifestyle, fitness e relax è ormai agli sgoccioli. Un concept innovativo che è destinato a espandersi e che strizza l’occhio anche all’Italia.

“Come Kerzner International consideriamo il vostro Paese una destinazione di forte interesse per i nostri ospiti e stiamo già esplorando svariate opportunità per portare i nostri brand nella Penisola - dice Davina Seeboo-Galuppi, regional director sales&marketing Southern Europe per Kerzner International in un’intervista a TTG Italia -. In particolare, parlando di SIRO, pensiamo che Milano sarebbe perfetta e non soltanto in virtù della nostra partnership con l’AC Milan”.



A stuzzicare sono indubbiamente le Olimpiadi del 2026 che consacreranno il capoluogo lombardo come meta del turismo attivo.



Ma concentrandosi su un futuro già certo, la next opening a marchio SIRO sarà in Montenegro e per l’esattezza nelle Bocche di Cattaro alla fine del prossimo anno. “SIRO rappresenta oggi la più grande occasione di crescita globale di Kerzner International - sottolinea Seeboo-Galuppi -. Pertanto, noi guardiamo sempre avanti per trovare i partner e le location più adatte, lì dove la nostra community di viaggiatori sarebbe entusiasta di godersi una vacanza fitness”.



Qual è dunque il profilo del cliente-tipo che sceglie SIRO? Sicuramente chiunque sia attento al benessere fisico e mentale, chiunque sia alla ricerca della migliore versione di se stesso. Si tratta di un brand che vuole andare oltre il classico schema di hotel con palestra, disegnando piuttosto un’esperienza capace di trasformare ogni spazio della struttura in una vera e propria immersione nel fitness e nella cura di sé.



“Avendo notato una domanda in crescita su ciò che riguarda il wellness all’interno del nostro portfolio, abbiamo dato vita a un marchio che si differenzia da ogni altro presente nell’hospitality industry - conclude Seeboo-Galuppi -. Collaboriamo con atleti professionisti ed esperti che operano nel settore sportivo, ossia il Team SIRO (AC Milan, Adam Peaty, Ramla Ali, Jonah Kest), per costruire insieme i programmi da destinare ai nostri ospiti”.