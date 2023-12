di Elisabetta Canoro

“Roma è la Città Eterna, tra le capitali più amate e sognate al mondo e sta vivendo un momento unico. L’Italia e l’Europa in generale, sono destinazioni di grande interesse per i viaggiatori e per i brand alberghieri internazionali”.

Esordisce così Vincenzo Falcone (nella foto), general manager del Bulgari Hotel Roma, il più grande albergo costruito in Europa dalla maison, inaugurato in giugno, per spiegare qual è la sua visione sul futuro della Capitale. “Inaugurare una struttura a Roma è stato un ritorno alle origini, un omaggio alla fondazione del brand, perché è il luogo dove è nato, come marchio di abbigliamento e accessori di lusso” continua.



Era infatti il 1884 quando l’argentiere di origine greca Sotirio Bulgari apriva in Via Condotti la boutique Bulgari, meta imperdibile durante gli anni della Dolce Vita. “Del resto Roma che è ancora fonte di grande ispirazione per il brand ed è un’opportunità preziosa per consolidarne il posizionamento nella fascia di turismo di alta gamma. La nostra è un’ospitalità a 360 gradi, che valorizza il tempo, che oggi è il vero lusso, e dà grande attenzione agli spazi, senza dimenticare la qualità dei servizi, dalla ristorazione alla Spa”.



E poi il focus sull’esperienza, che passa anche attraverso l’incontro con i collaboratori, che riescono ad offrire un servizio di alto livello in modo però genuino e autentico.