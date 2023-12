Choice, la partita con Wyndham non è ancora chiusa: il Gruppo lancia un'offerta ostile

Choice Hotels non si arrende. La secca bocciatura da parte di Wyndham della sua offerta di acquisto da 8 miliardi di dollari non è bastata a far desistere il gruppo, che ora, stando a quanto si apprende da fonti internazionali, avrebbe lanciato un’offerta ostile.

L’operazione, riporta Travel Mole, segue anche l’acquisto da parte di Choice di 110 milioni di dollari di azioni di Wyndham Hotels, al fine di tentare l’ingresso nel consiglio di amministrazione di quest’ultima.



Motivando la mossa, il ceo di Choice Hotels, Patrick Pacious, ha dichiarato: “Non ci è rimasta altra soluzione che tentare di presentare la nostra offerta direttamente agli azionisti di Wyndham”. E la strategia potrebbe funzionare. Dopo la chiusura iniziale, Wyndham ha lanciato un segnale di apertura, dichiarando di essere disposta a prendere in considerazione una nuova offerta.