Preferred si espande oltre all'Italia: le aperture nel mondo

Sono 14 gli hotel di lusso che, a partire da questo dicembre e nel corso del 2024, arricchiranno il portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts.

Come già segnalato da TTG Italia nel nostro Paese il brand di hotel indipendenti prosegue il suo sviluppo con l’Ara Maris Sorrento, in apertura il prossimo marzo, a pochi passi dal centro della cittadina. Le camere saranno 49, di cui molte con vista panoramica sul mare. Compresa la Suite Meraviglia, all’ultimo piano e dotata di terrazza con idromassaggio.



In Europa

Ampliando lo sguardo alle new entry europee, ientrerà nel portfolio Preferred anche Maison Albar – Le Victoria a Nizza, in Francia, la cui apertura è prevista a maggio. A pochi minuti dalla città vecchia di Nizza, con viste sulle colline circostanti e il Mediterraneo, questo resort di 132 camere rende omaggio alla Costa Azzurra con interni raffinati in stile nautico. Il fiore all’occhiello dell’hotel è la spa, mentre il ristorante all’ultimo piano regala una vista panoramica, così come la piscina rooftop.



Tra gli altri hotel in apertura il The Hotel Maria a Helsinki, in Finlandia, che entrerà nella Legend Collection, il TEMBO Barcelona in apertura a gennaio 2024, nella Lifestyle & Residences Collections, e il Villa Dahlia a Stoccolma, in apertura a settembre 2024 per la Lifestyle Collection. Quest’ultimo, gemello di Villa Dagmar e Hotel Diplomat, disporrà di 103 camere eleganti nel cuore della città e porrà grande attenzione alla sostenibilità: il suo edificio è certificato BREEAM.



Le novità americane

Preferred si espande, però, anche nelle Americhe con strutture quali il Pendry Natirar nel New Jersey, a meno di un’ora da New York, Il Mollie Asppen in Colorado, il Grand Velas Boutique Los Cabos in Messico, in apertura a gennaio 2024 per la Legend Collection, il Durango Casino & Resort a Las Vegas, operativo a dicembre 2023 per la Lifestyle Collection, The Global Ambassador in Arizona e poi ancora due strutture in Florida, una in Brasile a San Paolo e, infine, una new entry anche in Africa: il Glee Hotel di Nairobi, immerso in otto acri di giardini, in apertura nel primo trimestre del 2024 per la L.V.X. Collection.