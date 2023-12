Italy Family Hotels, richieste per l’inverno in aumento del 45% rispetto al 2022

Le famiglie italiane hanno voglia di vacanza. Lo rileva un’indagine condotta da Italy Family Hotels – il consorzio che riunisce 140 strutture family friendly – nel periodo compreso tra ottobre e novembre. Nonostante le incertezze sulla neve e l’alto livello dell’inflazione, Ifh ha registrato un incremento del 45% nelle richieste di preventivo per l’inverno (per soggiorni dal 21 dicembre 2023 al 20 marzo 2024), rispetto allo stesso lasso temporale dell’anno precedente. Di queste, l’84,7% ha riguardato destinazioni di montagna.

Il periodo più desiderato è quello delle feste di Natale e Capodanno. Sulla totalità delle richieste, infatti, il 57,6% si riferisce al mese di dicembre, seguito da un 16,9% che si concentra su gennaio. “Il fatto che in autunno si pensi soprattutto alle vacanze di Natale è una tendenza consolidata” commenta in una nota Marina Pasquini, presidente del Consorzio Italy Family Hotel, “storicamente, le prenotazioni per il clou dell’inverno arrivano a gennaio e febbraio, quando le famiglie pensano alla settimana bianca, e prenotano anche mese su mese”.



Per le vacanze sulla neve piace il weekend lungo: le richieste per tre o quattro notti rappresentano il 45% del totale, seguite dalla classica settimana bianca, con un soggiorno di sei o più notti, che conta per il 30% delle richieste.