Hilton presidia l’Egitto: nel 2026 l’hotel per la Nuova Capitale Amministrativa

Non ha ancora un nome, la Nuova Capitale Amministrativa (Nac) dell’Egitto, ma i gruppi alberghieri si stanno già impegnando a popolarla di hotel upper level.

È il caso di Hilton, che ha già siglato un accordo con Amazon for Urban Development per la costruzione di un hotel all’interno di una torre a uso misto. La struttura, che si chiamerà Hilton Cairo New Capital Tower, dovrebbe aprire nel primo trimestre del 2026, nel cuore del quartier generale degli affari della nuova città, nella periferia orientale del Cairo.



Camere e servizi

L’hotel, con 72 camere e 48 suite, quattro punti ristoro, una piscina e un centro fitness, occuperà gli ultimi piani di un grattacielo che si trova in prossimità del Capital International Airport, con comodo accesso alla rete di trasporti che collega Nac alle altre parti del Cairo, comprese le linee della monorotaia e della metropolitana leggera.



“Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con Amazon for Urban Development per portare il pluripremiato marchio Hilton Hotels & Resorts nella nuova capitale amministrativa del Cairo - commenta a TopHotelNews Carlos Khneisser, vice president, development, Middle East and Africa di Hilton -. Essendo un importante polo centrale e commerciale, l'hotel si trova in una posizione unica, offrendo agli ospiti l'accesso a una delle vivaci comunità imprenditoriali della capitale".



“La collaborazione con Hilton per l’apertura dell’Hilton Cairo New Capital Tower - aggiunge Hossam Abouelsoud, presidente di Amazon for Urban Development - è in linea con la nostra visione di alto livello per la Nuova Capitale Amministrativa”.



Il raddoppio delle strutture

In Egitto Hilton ha in portafoglio 14 hotel, cui se ne aggiungono altri 16 in pipeline. Tre delle strutture sono al Cairo, con altre sette in fase di sviluppo, tra cui l'Hilton Cairo Nile Maadi di prossima apertura e l'Hilton Garden Inn, Cairo Business Park, con 130 camere, che arriverà a New Cairo nel terzo trimestre del 2024.