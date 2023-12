Lombardia, un bando per valorizzare gli alberghi storici

Valorizzare gli hotel storici attraverso un attestato ufficiale di qualità. È l’obiettivo dell’iniziativa di Regione Lombardia, che istituisce un premio per la valorizzazione e la promozione degli imprenditori e delle strutture ricettive storiche e di qualità, che operano da oltre cinquant’anni.

I requisiti di ammissione per partecipare al bando prevedono che si tratti di strutture alberghiere e non alberghiere gestite in forma imprenditoriale, caratterizzate da: continuità nel tempo della gestione o dell’insegna per almeno 50 anni senza interruzione, salvo ristrutturazione dell’immobile o sospensione dovuta all’emergenza Covid, e regolare dichiarazione dei flussi turistici, negli ultimi tre anni... (continua a leggere su HotelMag)