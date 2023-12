Tutti i piani di COMO Hotels sull'Italia: prossima tappa l'Alpina Dolomites

"Incarna perfettamente la vision di COMO Hotels and Resorts il nuovo COMO Metropolitan Singapore inaugurato all’interno del recente COMO Orchard, in Bideford Road, nella Città del Leone. Un lusso non ostentato, la riservatezza, il benessere e un’attenzione alla contemporaneità. Il mood di COMO Hotels e la sua ‘realizzazione pratica’ nella struttura di Singapore e non solo li racconta in un’intervista a TTG Italia Doris Goh, COMO vice president commercial. “Il nuovo resort riunisce su 19 piani ospitalità, moda, benessere e food in un unico luogo. Una location contemporanea e stimolante, concepita per viaggiatori, che cercano una dimensione intima e riservata di accoglienza, esperienze di lifestyle di lusso non ostentato, con la passione per il benessere”, spiega Goh...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)