Forniture energia in Garda Veneto: nasce The Group

Federalberghi Garda Veneto e Consorzio albergatori e ristoratori Sirmione hanno stretto una partnership da cui è nato The Group, società che offre ai circuiti associativi un servizio gratuito per le forniture energetiche.

Una delle novità riguarda il periodo contrattuale, si legge su Hotelmag, che non si baserà più sull’anno termico, bensì sull’anno solare. In questo modo l’azienda non subirà più variazioni di prezzo e contratti a stagione ancora in corso.



La gestione mette il socio aderente al centro delle dinamiche energetiche, con la presenza di un Energy Team composto da un membro per Federalberghi Garda Veneto, uno per Cars Sirmione e da un entity manager (Mattia Boschelli, direttore di Federalberghi Garda Veneto): la squadra compirà ricerche sul mercato energetico, per poter fare previsioni sino ad almeno il 2026.



Un team di specialist sarà a disposizione della comunità degli aderenti a The Group per incontri informativi sulle opportunità inerenti il fotovoltaico, le colonnine di ricarica elettrica e le certificazioni energetiche, segnalate per il mezzo di bandi in convenzione con aziende di consulenza. La sfera della sostenibilità acquisisce, quindi, con questa nuova società, maggiore rilevanza grazie a quotazioni di tariffe ad hoc.



“L’imprenditoria sta inviando un importante segnale – ha sottolineato Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto – portandosi sempre più verso forme di cooperazione e sinergia. Le sfide per il futuro sono tante, ma sono certo che il gruppo d’acquisto potrà raggiungere ottimi risultati”.