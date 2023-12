Arriva l’accordo definitivo fra Rocco Forte Hotels e Public Investment Fund (PIF) con il quale il fondo acquisisce una quota di minoranza del Gruppo. L’operazione, già anticipata qui, prevede la vendita dell’intera partecipazione da parte di CDPE Investimenti e la famiglia Forte manterrà la proprietà di maggioranza e il controllo.

L’investimento di PIF comprenderà un elemento di capitale primario che accelererà l’espansione del brand Rocco Forte Hotels in mercati nuovi ed esistenti a livello mondiale, facendo leva sul track record di crescita e sviluppo del Gruppo, che negli ultimi anni ha visto otto nuove strutture aperte tra proprietà e accordi di gestione. Nell’operazione Rocco Forte Hotels è stata assistita da Rothschild & Co come advisor finanziario.



“PIF è un partner eccellente per il nostro sviluppo futuro – dice sir Rocco Forte (nella foto)-. Nel corso delle trattative abbiamo instaurato con loro un ottimo rapporto. Condividono la nostra stessa visione del marchio e della strategia per il Gruppo, con l’ambizione di costruire insieme una visione a lungo termine. Ringraziamo CDPEI per aver condiviso gli ultimi fruttuosi 8 anni durante i quali entrambi abbiamo portato a termine con successo la missione che condividevamo all’inizio della partnership, avendo incrementato significativamente il valore dell’azienda e aumentato la presenza di Rocco Forte Hotels in Italia e in tutta Europa”. Il Gruppo oggi gestisce 14 hotel e resort, e 20 ville private.



Sir Rocco Forte resterà presidente esecutivo del Gruppo insieme a Olga Polizzi che continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Anche Charles Forte, Lydia Forte e Irene Forte continueranno a ricoprire ruoli chiave in azienda.