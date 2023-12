Marriott porta il brand W in Scozia con il W Edimburgo

Debutta in Scozia il brand W di Marriott con l’apertura dell’atteso W Edimburgo. L’hotel, di 199 camere e 45 suite, ha la particolarità di essere stato realizzato all’interno di 3 edifici distinti che si sviluppano intorno a St James Square: the Ribbon Building, la James Craig Walk e the Quarter House.

Fra le particolarità della struttura la Extreme Wow Suite, che si estende su una superficie di 1.600 metri quadrati, con una sauna privata, un bar in roccia unico nel suo genere e di un'ampia terrazza privata con vasca da bagno all'aperto e firepit per intrattenersi.



Il rooftop dell’hotel sarà aperto sia ai clienti che ai residenti e metterà a disposizione in inverno una serie di igloo che permettono ai visitatori di godersi la vista con qualsiasi tempo.



Tre ristoranti, la WLounge e il João’s Place, locale speakeasy ispirato al quartiere Liberdade di San Paolo del Brasile completano l’offerta del nuovo W.