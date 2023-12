Four Seasons lancia a Istanbul le Private Residences

Arriva a Istanbul le Four Seasons Private Residences, 82 sistemazioni tra attici, Sky Loft, Garden Suite e appartamenti residenziali. La struttura, che aprirà nel 2024, è stata realizzata da Four Seasons in collaborazione con Tay Group, proprietario degli hotel Four Seasons di Istanbul, Bosphorus e Sultanahmet.

“Istanbul offre l’opportunità perfetta per capitalizzare il successo dei nostri hotel a Sultanahmet e sul Bosforo, creando un’esperienza di vita con la privacy e il comfort di casa - spiega Bart Carnahan, presidente global business development portfolio management e residences -. Questo nuovo progetto è una naturale estensione della nostra partnership con Tay Group e siamo orgogliosi di collaborare ancora una volta per offrire ai residenti la migliore esperienza di vita a Istanbul”.



Situate all'incrocio dei quartieri Ulus, Etiler e Levent, le residenze private Four Seasons di Istanbul saranno adiacenti ai migliori quartieri dello shopping di fascia alta della città, a rinomate destinazioni culinarie e ad un'ampia scelta di intrattenimento.



Le nuove residenze saranno caratterizzate da un design allo stesso tempo moderno e classico dell'interior designer Sinan Kafadar, dando un posto d'onore alla luce naturale in ogni casa. Distribuite su quattro edifici, offriranno un'ampia gamma di layout e ciascuna sarà caratterizzata da finiture premium, spazi abitativi aperti e design ottimizzati.



Le Garden Suite Residences consentiranno ai residenti di scegliere tra appartamenti a un piano o duplex, ciascuno con terrazze alberate, a cui si accede tramite vetrate scorrevoli che conducono al loro spazio verde privato. Ideali per famiglie o per chi cerca una base a Istanbul, gli appartamenti saranno spaziosi e offriranno da due a sei camere da letto, creando flessibilità e comfort in un design senza tempo.



Oltre al design all'avanguardia ed elegante, le residenze saranno dotate anche di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sorveglianza 24 ore su 24, tecnologie di riduzione del rumore e isolamento, riscaldamento a pavimento e aria condizionata rispettosa dell'ambiente. I servizi riservati esclusivamente ai residenti del Four Seasons includeranno una sala giochi per bambini e una camera per giovani adulti; una piscina coperta con terrazza esterna; una sala polivalente ideale per riunioni, eventi e altri intrattenimenti come un cinema privato. Le strutture per il benessere includeranno una sauna, un bagno turco, sale per trattamenti privati, strutture per il fitness all'avanguardia, una sala privata per yoga e pilates, nonché una suite con un simulatore di campo da golf.