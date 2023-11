di Elisabetta Canoro

Si consolida sempre più lo storico rapporto che lega l’Italia a COMO Hotels and Resorts. Dopo aver annunciato l’apertura il 7 dicembre di COMO Alpina Dolomites, in Alto Adige, il gruppo ha comunicato che a Singapore, COMO Dempsey ospiterà anche un ristorante firmato da Massimo Bottura.

In Bideford Road, intanto, ad ampliare l’offerta del gruppo è il nuovissimo COMO Orchard, che riunisce su 19 piani ospitalità, moda, benessere e food in un unico luogo, inclusi il COMO Metropolitan Singapore, con 156 camere con vista, rooftop bar con piscina e due piani sono dedicati al fashion retail curato dalla boutique multimarca Club 21.



Tra i ristoranti, spiccano il primo locale internazionale della steakhouse coreana stellata Cote di Simon Kim, già a New York e a Miami, e il debutto in Asia per il pasticcere francese di fama internazionale Cédric Grolet, con una pasticceria al primo piano.



Nel cuore della Val Gardena, il COMO Alpina Dolomites è invece il primo resort di montagna in Europa firmato dal gruppo, la seconda proprietà italiana (dopo COMO Castello del Nero, in Toscana), salgono così a 18 le proprietà nel portfolio globale del brand, di cui 5 in Europa, ma nella strategia di sviluppo COMO guarda con interesse anche a Stati Uniti e Giappone.