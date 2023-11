Palazzetto Ponza e COMO Maalifushi entrano in Ecoloxury Retreats of the World

Due new entry nella squadra di strutture di Ecoloxury Retreats of the World. Si tratta del Palazzetto Ponza in Italia e del Como Maalifushi alle Maldive.

Il Palazzetto Ponza aprirà nella primavera del 2024. Questa residenza di sole 6 camere è un luogo dove godere appieno della bellezza dell'isola per un'esperienza di soggiorno di alto livello. Nel 2020 i proprietari hanno acquistato la residenza in stato di totale abbandono e l'hanno ricostruita seguendo le caratteristiche originali dei primi del '900.



Alle Maldive, invece, Ecoloxury Retreats si arricchisce del COMO Maalifushi, l’unico resort sull'atollo di Thaa, alle Maldive. Questo resort è un'icona del lusso discreto su un'isola privata, con un COMO Shambhala Retreat per il benessere olistico, strutture per yoga di livello mondiale e l'accesso alla vita marina delle Maldive per immersioni, snorkeling e pesca.