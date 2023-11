Adyen, società olandese che gestisce i pagamenti di molte aziende leader a livello globale, è al fianco anche dell’hospitality.

“Lavoriamo già con grandi gruppi dell’hôtellerie come QC Terme, Raffles Hotel Singapore, B&B Hotels e tanti altri - spiega Alex Varvello, sales manager di Adyen -. Il mondo hospitality ruota intorno all’esperienza dell’ospite, è una delle industry più complesse dal punto di vista tecnologico e amministrativo, vista la miriade di attività che coinvolgono i pagamenti”.

I vantaggi di scegliere Adyen risiedono nella possibilità di offrire massima flessibilità agli ospiti sia al check-in sia al check-out, oltre che di consentire loro di accedere a programmi fedeltà personalizzati e scegliere il metodo di pagamento che preferiscono. Lato business, unificare i pagamenti per tutte le strutture e i diversi canali di vendita permette a ciascuna azienda di raccogliere informazioni approfondite che vanno dai metodi di pagamento scelti dai consumatori ai volumi delle transazioni effettuate per tutti i canali.



“Stiamo crescendo molto a livello internazionale, anche in Italia - conclude Varvello -. Nel 2022 complessivamente abbiamo processato volumi per più di 760 miliardi di euro, con un fatturato superiore a 1,3 miliardi e più di 700 milioni di ebitda tutti presi e reinvestiti per lo sviluppo della nostra piattaforma e del team”.

Gaia Guarino