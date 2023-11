Lefay Resorts si espande: nuova struttura a Montalcino in Toscana

Piano di espansione per Lefay Resorts che nel 2024 avvierà i lavori per la terza struttura del gruppo in Italia a Montalcino, in Toscana.

Il resort toscano sorgerà dove in passato c’era una cava. La nuova struttura Lefay sarà composta da un corpo centrale con tutti i servizi principali e 98 suite distribuite nei blocchi camere laterali; infine, l’offerta sarà completata da 15 unità indipendenti ("Garden Villas") che offriranno una maggiore privacy. Per finanziare la realizzazione del- resort si utilizzeranno parte dei fondi della vendita, avvenuta a fine2021, a Cassa Depositi e Prestiti per 59 milioni del Lefay Resort Garda.



Novità anche per la struttura sul Lago di Garda, dove a completamento della proprietà entro il 2025 gli ospiti avranno a disposizione 5 nuove ville private con spa privata e piscina a uso esclusivo, strutture che si aggiungono alle attuali 96 suite del resort.