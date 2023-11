Courtyard by Marriott Lancia l’European Spirit e apre a Linate e Torino

Courtyard by Marriott cambia volto in Europa. Il brand con la più ampia copertura globale di hotel nel portfolio di Marriott presenta ha deciso di lanciare una nuova strategia di design per i suoi hotel presenti in Europa, caratterizzata da quello che Marriott definisce ‘Europen spirit’.

La nuova linea di design sarà applicata anche alle due nuove strutture a marchio Courtyard che apriranno in Italia nel 2024, con le quali il brand raddoppierà la sua presenza nella Penisola. Sono infatti in arrivo il Courtyard Milan Linate e Courtyard Turin, che presenteranno le caratteristiche innovative di design riservate al mercato europeo.



Il debutto della nuova veste arriva con il Courtyard Berlin City Center, recentemente ristrutturato. "La presentazione della nuova prospettiva di Courtyard by Marriott presso Courtyard Berlin City Center dimostra come il nostro brand continui a evolversi per soddisfare le esigenze dei nostri ospiti e dei nostri soci – spiega Sandra Schulze-Potgieter, vice president, Premium and Select Brands, Europe, Middle East and Africa -. Entro il 2024, abbiamo in programma l'apertura di cinque hotel che presenteranno il nuovo stile di design”.



E fra questi, anche i due nuovi hotel italiani.