Apre a Crans-Montana il nuovo Faern Crans-Montana Valaisia

Aprirà il 15 dicembre per la sua prima stagione invernale Faern Crans-Montana Valaisia, seconda proprietà della collezione Faern sulle alpi svizzere, direttamente sulle piste da sci.

Situato a due ore d’auto da Ginevra, il Faern Crans-Montana Valaisia si presenta con un rifugio lifestyle per l’inverno. Progettati dallo studio di interior design Run For The Hills, l'ingresso, la hall, il bar per la colazione, la spa e gli spazi per cibi e bevande e le camere presentano una versione contemporanea dell'intimità svizzera, dove spiccano le opere d'arte di Slim Aarons.



Dotato di 134 camere e suite, Faern Crans-Montana Valaisia offre molte camere dotate di balcone con vista sulle alpi svizzere. Il resort propone soluzioni di gratuità per bambini al di sotto dei 6 anni e accoglie gli animali da compagnia.



Il resort presenta anche un ristorante, un bar con cantina e la spa più grande della città.