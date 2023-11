di Silvana Piana

L’hotellerie alta gamma mostra i muscoli in Europa, arricchendo un patrimonio di cui il turismo può e deve fare tesoro.

L’Hotel Construction Pipeline Trend Report di Lodging Econometrics evidenzia l’evoluzione in atto: nel terzo trimestre 2023, a fronte di 1673 progetti complessivi, di tutte le categorie, per un totale di 249.264 camere e una crescita dell’1% anno su anno, le strutture luxury, upper upscale e upscale aumentano di più. I progetti di lusso, infatti, sono cresciuti del 2% su base annua, chiudendo il trimestre con 139 progetti e 18.515 camere, mentre ancor meglio ha fatto il segmento lusso superior, con il 3% in più, ovvero 284 progetti per 46.717 stanze.



Salendo ancora di livello ed entrando nella fascia degli hotel superstellati, brilla un aumento del 3% su base annua, grazie a 439 progetti per 71.178 camere. Ma l’hotellerie europea non è soltanto lusso, e con una domanda di turismo in progressione costante, l’offerta alberghiera dovrà espandersi in ogni target: nell’arco dei prossimi 12 mesi verranno avviati 411 progetti per creare 63.154 nuove camere, oltre a una serie di restyling.



Un’hotellerie pulsante, dunque, ma con una vivacità fortemente concentrata ancora sulla Gran Bretagna, con Londra come perno della crescita.