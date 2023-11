A un anno esatto dalla sua elezione a Venezia nel 2022 Laurent Gardinier (nella foto), presidente di Relais & Châteaux, ha illustrato durante l’annuale congresso dell'associazione la strategia che desidera attuare nei prossimi anni: sviluppare e rafforzare la rete di 580 hotel e ristoranti lavorando sulla qualità nei 65 Paesi in cui l’associazione è presente, e riservare una maggiore attenzione ai requisiti e ai risultati raggiunti in materia di sostenibilità.

"La nostra sfida collettiva sarà rendere Relais & Châteaux un punto di riferimento globale per l'ospitalità sostenibile: una rete all’interno della quale ciascun associato punti all’eccellenza sostenibile. Ciascun associato sarà chiamato a seguire un piano di sviluppo sostenibile, adattato alle proprie attività e al proprio contesto. Con Mauro Colagreco e il World Culinary Council, che si è riunito di recente, abbiamo avviato una riflessione sul ruolo della cucina sostenibile all’interno delle dimore associate e, più in generale, su come integrarla in un movimento condiviso, globale e universale in stretta collaborazione con l'Unesco".



"Insieme abbiamo intrapreso questo nuovo percorso che culminerà nella stesura del nuovo Manifesto di Relais & Châteaux nel 2024. Oggi più che mai la nostra rete, e il nostro Dna, sono allineati con i principali trend turistici emersi nel post Covid e legati a un cambio delle abitudini e dei comportamenti che osserviamo nei nostri ospiti e in tutto il mondo, come dimostrano le buone performance complessive delle nostre rispettive attività”.



Le tipologie di dimore che fanno parte dell’associazione “rispondono alle aspettative degli ospiti attuali e futuri, che cercano un significato quando viaggiano: strutture con un'impronta architettonica misurata e storica, a misura d'uomo, radicate nelle loro comunità, con un design unico, gestite da team impegnati, professionali e attenti al loro ambiente, e la cui cucina, dalla più semplice alla più elaborata, rappresenta l'anima dei rispettivi terroir.”



Laurent Gardinier ha chiuso il congresso annuale invitando i delegati a non mancare l’appuntamento con il Congresso nel 2024, che si terrà a Parigi per celebrare il 70° anniversario dell'associazione.

Relais & Châteaux ha inoltre riconosciuto i risultati dei suoi associati assegnando dieci premi che celebrano tutti coloro che si dedicano alla professione ispirando passione in molteplici discipline, tra cui la gastronomia, il benessere e la responsabilità ambientale.