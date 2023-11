Hotel e accessibilità: la nuova prassi di riferimento per gli albergatori

È in vigore la nuova edizione della prassi di riferimento Uni/Pdr 131 'Accessibilità dei servizi offerti da strutture ricettive, stabilimenti termali e balneari, e impianti sportivi – Requisiti e check-list'. Definisce i requisiti per la progettazione di servizi accessibili e fornisce i parametri di riferimento, con l’obiettivo di favorire un circolo virtuoso che faciliti lo svilupparsi di una catena ininterrotta di accessibilità per il cliente e con la finalità di integrare e dettagliare ulteriormente i requisiti di accessibilità, conformemente con i principi e le tecniche del design for all.

Questa edizione è nata su richiesta del ministro del Turismo e del ministro per le Disabilità, al fine di integrare e dettagliare ulteriormente i requisiti in conformità con i principi e le tecniche del design for all. L’attenzione è indirizzata all’accessibilità dei servizi (pubblici e privati) quali... (continua a leggere su HotelMag)