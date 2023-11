Recruiting nell’hospitality, Erqole cerca 120 addetti in Toscana

Sono 120 le posizioni aperte per la stagione 2024 delle tre strutture gestite da Erqole, società del Gruppo svedese Qarlbo AB, di proprietà della famiglia Jonsson. Si tratta di asset a Porto Ercole, in Toscana: l’hotel La Roqqa e i due beach club Isolotto e Riva del Marchese.

“Ci stiamo muovendo con un certo anticipo - commenta Flavio Bucciarelli, amministratore delegato di Erqole - in quanto, per noi di Erqole, la fase di recruiting è cruciale: siamo, infatti, convinti che per poter far vivere agli ospiti un’esperienza autentica e indimenticabile sia necessario accogliere collaboratori con un’attitudine positiva per poi formarli opportunamente, affinché si sentano orgogliosi e parte integrante di un progetto comune”.



La formazione

Per ogni nuovo assunto (l’elenco delle posizioni aperte è consultabile su https://www.linkedin.com/company/erqole/jobs) Erqole prevede quindi un percorso formativo, volto al raggiungimento di un approccio altamente professionale, composto da diverse attività, tra cui lezioni di inglese, comunicazione sulle soft skills, compliance su Hccp, primo soccorso, rischio antincendio, oltre ai vari corsi e training specifici a seconda del reparto in cui presteranno. Sarà inoltre organizzato un programma di coaching e team building, anche con iniziative di cittadinanza attiva sul territorio.



“Il nostro impegno per Porto Ercole - aggiunge Bucciarelli - non intende limitarsi al periodo estivo, in quanto promuoviamo un modello di ospitalità innovativo e di qualità che punta su questo territorio con una visione ampia e di lungo termine, volta a creare importanti opportunità di lavoro, oltre che di condivisione e coinvolgimento con la comunità”.



Recruting day

In collaborazione con il Centro per l’impiego di Orbetello sarà organizzato a inizio febbraio un recruiting day riservato ad Erqole e ai profili ricercati. Particolare attenzione sarà prestata alle candidature di residenti a Porto Ercole e delle zone limitrofe.



Per inviare la candidatura bast collegarsi alla sezione ‘career’ del sito erqole.it.