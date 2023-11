The Cocoon Collection a quota sei, nuova apertura alle Maldive

Si chiama Joy Island l’ultimo resort di The Cocoon Collection aperto alle Maldive. Le strutture della collezione, di proprietà di Azemar Holding, salgono così a sei, di cui tre alle Maldive, due a Zanzibar e una in Sri Lanka.

“Il nostro concetto di ospitalità è in continua evoluzione - spiega a Repubblica Attilio Azzola, sales & marketing director di The Cocoon Collection -, con quei tocchi informali che rendono speciali le nostre strutture, con cucina gourmet, sport e relax immersi nelle bellezze degli scenari locali”.



Clientela top spender

I resort hanno una clientela top spender che è per il 20% italiana, mentre un altro 20% è rappresentato da indiani, cinesi, coreani, giapponesi e americani. “Il 60% - aggiunge Azzola - è composto da facoltosi europei e inglesi, che sanno apprezzare i servizi unici offerti da questa catena, a partire dalla consulenza per i menu di Andrea Berton, lo chef stellato”.



Resort che, ci tiene a precisare Azzola, mettono al centro della loro attività il rispetto per l’ambiente, l’uso di energia rinnovabile e la messa al bando della plastica.



La holding italiana, però, non guarda solo al business. Grazie a due sue fondazioni, infatti, ha creato servizi per migliorare la vita delle comunità locali con scuole, borse di studio e opportunità di lavoro negli hotel del gruppo.