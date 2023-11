Borgobrufa Spa Resort, la spa più grande dell’Umbria

Su una collina tra Assisi e Perugia, sorge Borgobrufa Spa Resort, con una vista wow su vigneti e oliveti, dove concedersi cucina gourmet, comfort, quiete e benessere tutto l’anno.

L’hotel, adults only, vanta la spa più grande dell’Umbria, 3.000mq dedicati al wellness e al relax. Grande piscina esterna (riscaldata in inverno) e interna collegate e ambienti sensoriali studiati tra l’ampia area delle saune e tanti trattamenti, individuali e di coppia, da vivere in spa, in Private spa o immersi nel verde della natura.



Le aree comuni e le 49 camere, tutte con vista panoramica, hanno il giusto mix tra design moderno e tradizione umbra, con un corridoio interno che unisce tutti gli spazi per i mesi freddi. Le suite sono l’ultima frontiera di ospitalità di lusso legata al benessere: 7 Romantic Suites, 3 Dream Suites e 6 Charme Suites, 1 Luxury Love e un’Imperial Emotion Suite&spa da lasciare senza fiato. P. T.