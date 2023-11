Marriott porta The Luxury Collection nel Dodecaneso con il Patmos Aktis

The Luxury Collection, brand upper level di Marriott International, arriva nelle isole del Dodecaneso in Grecia. Nell’estate del 2024 aprirà il Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, che è in fase di ristrutturazione.

La ristrutturazione, a cura dello studio Stylianidis Vaggelis Architects e da Anastassiadis Architecture & Design, coinvolgerà tutte le 56 camere, suite e ville, alle quali si aggiungeranno altre camere a partire dal 2025, un ristorante tipico, un bar e una terrazza con vista mozzafiato sulla baia.



La nuova Spa dell'hotel offrirà rituali anti-invecchiamento e trattamenti esclusivi.



“La Grecia è sempre una destinazione estremamente quotata fra i nostri viaggiatori globali - racconta Helen Leighton, vice president, Luxury Brands, Europe, Middle East & Africa di Marriott International -. Portare The Luxury Collection sull'isola di Patmos, nel Dodecaneso, rafforza ulteriormente la leadership del marchio nell'ospitalità di lusso e offre ai nostri ospiti l'accesso a una destinazione affascinante e relativamente sconosciuta per vivere la Grecia autentica”.