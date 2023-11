Oetker Collection lancia una collezione di pigiami con La Ligne

Una linea di pigiami targata Oetker Collection. Non è la prima volta che il mondo alberghiero si concede collezioni brandizzate, ma per Oetker si tratta del primo esperimento nella moda.

Il gruppo ha iniziato una collaborazione con il rinomato marchio newyorkese di abbigliamento femminile, La Ligne, dando così vita alla sua linea limited edition di indumenti per il riposo, già in vendita online sui siti dei due brand.



La collezione

I completi rappresentano le 12 proprietà di Oetker Collection attraverso elementi iconici di ciascuna località: da una teiera in porcellana inglese per il The Lanesborough di Londra a un'auto d'epoca Volkswagen, simbolo di Brenners Park-Hotel & Spa a Baden-Baden; per arrivare ai limoni in omaggio a Hotel La Palma di Capri, l’ultima aggiunta alla collezione di “Masterpiece Hotels”.



“Questa partnership rappresenta un matrimonio perfetto tra uno dei capi più riconoscibili di La Ligne, i pigiami Bonne Nuit, e le location da sogno di Oetker. Un’unione capace di dare vita ad un prodotto che racchiude una perfetta armonia di comfort e raffinatezza” spiega Molly Howard, ceo di La Ligne.



“La Ligne è un marchio divertente e chic che realizza capi da notte favolosi, quindi è stato la prima scelta per creare i nostri nuovi esclusivi pigiami. Ci auguriamo che i nostri ospiti non vedano l’ora di acquistarli per poterli portare con sé nei loro prossimi viaggi nelle strutture del gruppo” aggiunge Simon Neggers, svp Sales, Marketing & Communications di Oetker Collection.