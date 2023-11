Minor Hotels: in arrivo il debutto a Parigi con tre NH

Debutto ‘triplo’ in arrivo per Minor Hotels a Parigi. Sono infatti tre le strutture a quattro stelle del gruppo che apriranno nel corso del 2024 nella capitale francese utilizzando il marchio NH Hotels.

Grazie a un accordo con la società proprietà delle tre strutture, la Swiss Life Asset Managers France, Minor avrà in carico la gestione e il gruppo debutterà a Parigi con le 207 camere dell’hotel NH Paris Gare de l'Est e con NH Opéra Paris Faubourg dotato di 103 stanze. La terza struttura NH Paris Champs-Elysées, con 90 camere, sarà presentata nel 2025 come NH Collection successivamente a un rinnovo.



"Il nostro team ha cercato a lungo le giuste opportunità in questo mercato chiave per il Gruppo, quindi siamo lieti di annunciare che, insieme a Swiss Life AM, Minor Hotels arriverà a Parigi con ben tre strutture – spiega il ceo di Minor Hotels Dillip Rajakarier -. Crediamo che questa sia un'opportunità straordinaria per crescere con due dei nostri marchi nella seconda città più visitata al mondo e sede delle Olimpiadi 2024".