Da Emma Villas nasce Chiara Travels, dimore di pregio all’estero

Ha debuttato al Wtm di Londra Chiara Travels, il nuovo portale di Emma Villas dedicato alle ville e dimore di pregio in destinazioni estere. Chiara Travels nasce dalla visione del fondatore e amministratore delegato di Emma Villas Giammarco Bisogno e dalla passione per i viaggi della figlia Chiara (nella foto), da cui il nome del brand, con l’obiettivo di “esportare” all’estero il modello e ampliare con nuove destinazioni il portfolio dell’azienda.

Il progetto, che ha preso forma nel 2022, ha visto la sua prima fase di sviluppo concretizzarsi attraverso la selezione di proprietà nei luoghi più iconici del Mediterraneo e in Europa: Croazia, Spagna, Grecia, Francia, Austria, Portogallo. Con 160 proprietà situate in località esclusive nei 6 Paesi, Chiara Travels ha l'obiettivo di inserire sulla piattaforma nei prossimi tre anni almeno 600 ville e chalet, proponendoli ad una clientela internazionale che andrà ad arricchire la già numerosa community di guest Emma Villas.



“Nel processo di sviluppo di Emma Villas - dice il ceo Giammarco Bisogno - abbiamo sentito l’esigenza di guardare anche al di là dei nostri confini nazionali ben conoscendo l’abitudine dei nostri clienti di alternare destinazioni italiane ed estere per i loro soggiorni, anche nell’arco di un unico anno solare. Chiara Travels è un progetto di cui siamo orgogliosi, il coronamento di un sogno che porterà la nostra expertise nell’hospitality fuori dall’Italia”.



L’obiettivo è quello di proporre le nuove destinazioni estere ai clienti già presenti nel database Emma Villas, nonché a nuovi clienti attraverso attività mirate di marketing, relazioni con agenzie di viaggio e operatori specializzati nel “segmento ville” a livello internazionale.