Un boutique hotel sotto il segno dell’arte: Kerten crea a Roma Cloud7

Non solo boutique hotel, ma anche hub sociale e spazio espositivo per dar voce ai talenti locali. Si chiama Cloud7 Hotel Roma il nuovo progetto ricettivo di Kerten Hospitality, che ha deciso di collaborare con l’Accademia di Belle Arti della Capitale ospitando in modo permanente, all’interno dell’hotel, le opere di quattro artisti romani: Alessandro Calizza, Giovanni Lo Castro, Ilich Arnone e Federico Russo.

L’hotel, unico nel suo genere nel panorama ricettivo romano, aprirà nell’estate del 2024 al termine di un piano di restyling del precedente edificio, risalente ai primi del Novecento ed ex sede del Banco di Roma, per un investimento di oltre quattro milioni di euro.



Parte integrante del quartiere

“Attraverso la riqualificazione di uno storico palazzo nel cuore di Roma – sottolinea Theo Bortoluzzi, responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa - creiamo uno spazio che offre un servizio alberghiero d’eccellenza, in una delle città centro del turismo mondiale, ma che riesce al contempo a essere parte integrante e vitale del quartiere e della città che lo ospita. Il nostro auspicio è che il Cloud7 Hotel possa diventare un luogo di socialità per i residenti e un centro artistico per la comunità di artisti romani”.



A tu per tu con i romani

Lo stabile si estende su cinque piani per oltre 1600mq, nel cuore del centro storico di Roma, tra via di Pietra e via del Corso, a pochi passi dal Pantheon, dalla Fontana di Trevi e da Piazza di Spagna. L’intento di Kerten Hospitality - che gestisce alberghi, residenze, ristoranti e spazi lavorativi attraverso i propri marchi lifestyle (Cloud 7, The House Hotel, Ouspace, e vari brand F&B) con una presenza in 12 Paesi e oltre 50 progetti immobiliari – è di dar vita a uno spazio per la comunità nel centro turistico di Roma, cercando di colmare la distanza tra romani e turisti, mettendoli in contatto attraverso l'amore condiviso per l'arte, la cultura e la comunità. Sarà inoltre pienamente sostenibile, rispettando l’ambiente e prestando grande attenzione al risparmio di acqua ed energia.



La rete di artisti

Per ottenere i propri obiettivi Kerten Hospitality ha collaborato con la giovane curatrice e storica dell'arte romana Agnese Landolfo, esperta nella scoperta di artisti emergenti, spazi artistici indipendenti e artigiani locali. Landolfo sarà a capo della partnership artistica del Cloud7 Hotel Roma, lavorando con artisti romani under 35 e creando una rete di artisti in tutta la città.



“Il Cloud7 Hotel Roma - sottolinea Landolfo - sarà unico grazie alla sua arte e alla nuova partnership con l'Accademia delle Belle Arti, e non vediamo l'ora di vedere questi giovani talenti crescere nel nostro hotel, e di far conoscere agli ospiti e ai visitatori questi talenti eccezionali. Il nostro obiettivo non è solo quello di stupire gli ospiti dell'hotel, ma anche il quartiere e i suoi abitanti: è questo il Dna del Cloud 7".