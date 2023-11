Hôtellerie, cosa cercano i viaggiatori: la ricetta del Wttc

Il settore dell’hospitality, dopo la pandemia, è protagonista di una grande ripresa internazionale. Secondo i dati dell’American Express 2023 Global Travel Trend Survey, sono state oltre 3 miliardi le camere vendute tra gennaio e agosto del 2023, ossia un +10,8% rispetto allo scorso anno.

Ma cosa cercano oggi i viaggiatori? Su cosa occorre lavorare per implementare la guest experience? Secondo l’87% dei rispondenti, per esempio, un valore aggiunto è dato dalla capacità di fornire informazioni che consentano di apprendere qualcosa in più sulla storia e la cultura locale.



“Uno degli obiettivi dell’hôtellerie per i prossimi cinque anni è adattarci al cambiamento – commenta Paolo Barletta, ceo di Arsenale, in occasione del Wttc Global Summit in Ruanda -. Viaggiare, oggi, è un’esperienza, e pertanto bisogna ricorrere ai giusti talenti e avere servizi idonei. Se non ci si muove da ciò che è stato il settore finora, si rischia di non incrociare le esigenze dei nuovi consumatori... (continua a leggere su HotelMag)